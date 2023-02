¡Se retira! Ozzy Osbourne dice adiós a los escenarios por problemas de salud

Ozzy Osbourne sorprendió a sus fans al cancelar sus presentaciones futuras y comentó que se retira de las giras de conciertos porque a sus 74 años, ya no se siente con la capacidad para hacerlas.

La leyenda del rock anunció entre lamentos, a través de un comunicado, la cancelación de su gira 2023 que se iba a celebrar en Reino Unido y Europa. El famoso compartió un comunicado en donde explicó que padece de una lesión de columna por una caída de hace cuatro años.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales fans. Como todos ustedes saben, hace cuatro años, en este mismo mes, tuve un grave accidente en el que me dañé la columna vertebral”, comentó.

“Sinceramente, me siento honrado por la forma en que todos ustedes han guardado pacientemente sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido. Fechas, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

El ex vocalista de Black Sabbath destacó que “mi voz para cantar está bien”, pero que seguía físicamente débil después de tres operaciones, tratamientos con células madre, fisioterapia y tratamiento Hybrid Assistive Limb, una técnica que usa un exoesqueleto robótico.

“Nunca me hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera. A mi equipo se le están ocurriendo ideas sobre dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”, informó. Por el momento se conoce que los reembolsos de boletos estarán disponibles en el punto de compra de las entradas.

Además, anunció en 2020 que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, lo que complica aún más su situación. De hecho, sus problemas de columna llegaron en el 2003 cuando Ozzy tuvo un accidente conduciendo un quad.

Lee también: ►Café Tacvba brinda increíble concierto en Guatemala