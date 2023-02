Carlos Ruiz con nuevo rol en la MLS

El exfutbolista guatemalteco Carlos Ruiz fue nombrado por Apple y la Major League Soccer (MLS) como una de las 31 nuevas personalidades para que integren el equipo de pases de temporada de la MLS.

Carlos Ruiz está nombrado junto a reconocidos analistas de futbol como José Hernández, Tony Meola, Paul Dolan, Vincent Destouches, entre otros para que aporte su “experiencia, energía y pasión por el juego” en el equipo de locutores del MLS Season Pass.

La nueva colección de anunciadores del MLS Season Pass presenta algunas de las voces más dinámicas y creíbles del deporte e incluirá voces para jugada por jugada, analistas de partidos y analistas de estudio.

Carlos Ruiz estará como analista de partidos junto a voces en español como Andrés Agulla, Miguel Gallardo, Sonny Guadarrama, Pablo Mariño, Tony Meola, Walter Roque, Claudio Suárez, Greg Sutton, Mariano Trujillo y Martin Zúñiga.

Ruiz se unirá al grupo de otros 49 narradores para ser parte del MLS Season Pass, uno de los grupos de talentos más grandes en el aire para una sola propiedad deportiva.

El MLS Season Pass es el servicio de suscripción, sin precedentes, en la aplicación Apple TV, la cual ya está disponible en dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, decodificadores y consolas de juegos, y en la web en tv.apple.com.

“Cuando llegué a la Major League Soccer en 2002, los fanáticos estaban extremadamente entusiasmados con la Liga y lo competitiva que era y era solo cuestión de tiempo antes de que el resto del mundo se diera cuenta”, dijo Ruiz.

“Con la asociación con Apple, ese momento ha llegado. Estoy feliz de ser parte de esto y de que nuestros partidos sean vistos y se escuchen en todo el mundo”, añadió.

Apple and Major League Soccer Name 31 Accomplished On-Air Personalities to the MLS Season Pass Teamhttps://t.co/fA7xIgh5Ih

— MLS Communications (@MLS_PR) February 8, 2023