Florinda Meza recibe elogios al posar con ajustado traje de leopardo

Florinda Meza de 74 años es una de las artistas más reconocidas de México. Si bien alcanzó la fama con la serie ‘El Chavo del 8‘ tiene más de cuatro décadas de trayectoria dentro del mundo del espectáculo y millones de seguidores.

La famosa es muy activa en redes sociales y en Instagram acumula más de 266 mil seguidores de diferentes países. La actriz comparte sus mejores looks, algunos recuerdos de su carrera y su amor por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito“.

Ahora, Florinda Meza sorprendió a todos en la red al publicar una fotografía de años atrás en la que posa con un enterizo de animal print que resalta cada una de sus curvas. En la postal que se viralizo de inmediato tiene el cabello negro y una botas altas.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo…”, escribió Meza.

Inmediatamente la famosa se llenó de miles de elogios. “Tu Rober te diría que sigues siendo una mujer muy hermosa, maravillosa y elegante, y que siempre serás su bonita”, “La belleza no está en el cuerpo, sino, en el corazón”, “Eres totalmente hermosa”, “Te admiro tanto, belleza total te diría”, “Te diría lo mucho que te ama y que eres una flor”, fueron algunas reacciones. Florinda Meza cumplió 74 años este 8 de febrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florinda Meza (@florindamezach1)

Lee también: ►Se cancela concierto de Caló y The Sacados en Guatemala