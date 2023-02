Kimberly Flores es viral tras publicar polémico video

Kimberly Flores por medio de su cuenta de Instagram respondió una serie de preguntar que le hicieron sus seguidores. La mayoría le cuestionó si se hizo una cirugía en los glúteos, luego que la esposa de Edwin Luna presumiera un video luciendo un short corto, pero no faltó quien la criticara por el tamaño de sus atributos.

La modelo guatemalteca respondió que no se ha hecho ninguna cirugía en los glúteos y explicó por qué en unos videos se ven más grandes que en otros. Sin embargo, aclaró que si ha entrado al quirófano para mejorar alguna otra parte de su cuerpo.

Agregó que ha pensado hasta en reducirse los glúteos: “Hasta le dije al doctor que si se puede quitar, yo feliz porque quiera o no, soy una mujer delgada, entonces todo tiene que estar pequeño. Ni modo, así le gusta a mi marido”.

La guatemalteca aprovechó en sus historias de Instagram para aclarar porque tiene un morado cerca de su busto.

“Y como sé que también me van a preguntar esto, no es un chupetón. Es un moretón y es porque ahí tuve la bomba del dolor que la tuve conectada. Entonces como la tuve tantos días pues me hice un gran moretón. A la fecha no se ha quitado, solo se ha hecho más clarito”, respondió.