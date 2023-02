El aspirante a la Presidencia por el partido Podemos, Roberto Arzú; y el postulante a la Vicepresidencia por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Jordán Rodas, se refieren este jueves 9 de febrero a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazar sus inscripciones como candidatos para las elecciones 2023.

En el caso de Podemos, esta semana se confirmó que el pleno de magistrados del TSE dio con lugar una nulidad presentada por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y revocó la inscripción del binomio presidencial, integrado por Arzú y David Pineda.

Mientras tanto, el tribunal declaró improcedente la inscripción de Rodas y Thelma Cabrera, quien aspira a la Presidencia por el MLP, pues consideró que no es válido el finiquito de la Contraloría General de Cuentas que presentó el exprocurador de los Derechos Humanos en su expediente.

“Cuando uno decide enfrentarse a un sistema denunciando los actos de corrupción descarados (…) obviamente sabíamos que iban a hacer todo lo que estuviera en su poder para hacer que no pudiéramos participar. Nunca creímos que iba a ser de una manera tan burda, ilegal e inmoral”, señaló Arzú al inicio de su intervención en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

El aspirante a la Presidencia destacó que las acciones emprendidas para dejar fuera de la contienda a Podemos y al MLP tienen específicamente un fondo político.

“Esto no es un tema legal, es así de claro. No tiene ninguna base legal ninguna de las dos objeciones que están queriendo hacer para dejar fuera a ambos binomios. Es querer hacer el fraude moderno, que consiste en descalificar a los candidatos para quedarse y perpetuarse manejando este sistema”, expresó.

Además, hizo referencia a los temas de la libertad, democracia y derecho del guatemalteco de poder elegir y ser electo, que se estarían socavando. A su criterio, existen ilegalidades que demostrarían que se podría estar acabando el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala.

De igual forma, mencionó que lucharán para que se revierta la decisión del TSE, pues señaló que no se trata solo de ciertas candidaturas, sino de que se cumplan las leyes y lo que establece la Constitución Política.

Rodas mencionó que él y Cabrera cumplen los requisitos para poder participar pero, según sus palabras, desafortunadamente el propio director del Registro de Ciudadanos de forma arbitraria y sin fundamento dijo que no procedía la inscripción.

“Por eso ya accionamos ante el Ministerio Público, no se puede quedar impune este personaje. Y también de los cuatro magistrados accionaremos próximamente porque ellos convalidaron esta ilegalidad, esta arbitrariedad que no puede ser que digan que el MLP, porque esta es una propuesta diferente, que no tiene nada que ver con el pasado”, expuso.