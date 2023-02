Merih Demiral subasta camisola de “CR7” para afectados del terremoto

El futbolista tuco del Atalante de la Seria A, Merih Demiral, cumplió su primer objetivo: Recaudar dinero con la subasta de una de sus camisolas preferidas, la de Cristiano Ronaldo.

La iniciativa del jugador nació tras el devastador terremoto que afectó a su país y a sus connacionales. Un movimiento telúrico que ha dejado muerte y destrucción. Informes preliminares señalan que la cifra de decesos supera los 17 mil, entre niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad.

Merih Demiral publicó en sus redes sociales días atrás de que había hablado con el portugués “CR7” y le había pedido autorización para subastar su camisola, la cual obtuvo cuando ambos futbolistas coincidieron en el Juventus de Italia.

A esta acción, se sumaron varios deportistas conocidos por Demiral como Leonardo Bonucci y Paulo Dybala.

A mediados de la semana, Merih Demiral confirmó que había logrado la subasta de las tres camisolas: Cristiano, Bonucci y Dybala.

Añadió: “Todos los ingresos de la venta fueron depositados en la cuenta de la Asociación @ahbap (Dude Association) para ser utilizados en la zona del terremoto”.

A esta campaña del turco Merih Demiral se han unido los futbolistas Álvaro Morata, Antoine Griezmann, Harry Kane, Erling Haaland y Kevin De Bruyne, quienes donaros sus camisolas para las subastas que se realizarán en los próximos días.

Big thanks to @IlkayGuendogan and @emrecan_

They want to support earthquake victims with our campaign and called @ErlingHaaland

We are selling Erling Haaland's signed jersey by auction!

All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake pic.twitter.com/Xyop8ZQzrl

— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023