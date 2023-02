La inversión del Chelsea sigue sin reflejarse en la Premier League

El duelo londinense entre West Ham y Chelsea terminó con empate en el Olímpico. Los ‘Blues’ tuvieron un buen arranque y quebraron el cero rápidamente, sin embargo West Ham se lo empató enseguida y terminó trabajando duro para sostener la igualdad. Hubo polémica por un penal no sancionado a favor de la visita en el cierre.

Chelsea se hizo cargo de su necesidad de regresar al triunfo, tomó las riendas del partido e hizo el gasto ofensivo con buenos resultados. Un par de goles anulados por fuera de juego y la legítima conquista que le permitió quebrar el marcador en quince minutos.

The points are shared in a battling London derby 💪#WHUCHE pic.twitter.com/PsGanoTtHr

— Premier League (@premierleague) February 11, 2023