Darwin Lom se mostró feliz por reencontrarse con el gol

El estadio Mario Camposeco fue la sede de uno de los partidos más polémicos de la jornada 5 del Clausura 2023, Xelajú MC recibió a Municipal y no falló a su obligación de ganar en casa llevándose los tres puntos tras ganar 1-0 sobre los escarlatas con solitaria anotación de Darwin Lom.

Con este resultado Xelajú MC se coloca en lo más alto de la tabla del Clausura 2023 (12 puntos), además acumula su cuarta victoria consecutiva. Del lado de Municipal este resultado agrava su crisis, los dirigidos por José Saturnino Cardozo sumaron su tercer partido sin ganar y en 5 fechas del Clausura son octavos con 5 puntos.

👊 TRIUNFO SUPERCHIVO

Darwin Lom anota el gol de la victoria. Tres puntos que nos suben al primer puesto de la clasificación. ⚽️ Xelajú MC 1-0 Municipal

🏟️ Mario Camposeco

🏆 Clausura 2023#XelajúMC 💙❤️⚽️🐏💪🌙 pic.twitter.com/m0hluGaaCp — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) February 12, 2023

Darwin Lom se reencuentra con el gol

El delantero guatemalteco habló con Emisoras Unidas Quetzaltenango tras el triunfo (1-0) ante Municipal, se mostró feliz por el gol, pero más por el liderato, ya que asegura que fue un tema que se habló durante la semana.

“Hablamos de eso antes del partido (el liderato), toda la semana tuvimos eso en mente, sabíamos que debíamos ganar aquí y se logró, fue un buen partido, de calidad actitud y carácter, gracias a Dios nos llevamos los tres puntos”, expresó el delantero guatemalteco.

A principios de diciembre de 2022, Lom tuvo que pasar por el quirófano, ya que padecía una inflamación testicular que se detectó de emergencia y obligó al jugador a poner una pausa a su carrera deportiva para tratar el tema de salud. Hoy, ya recuperado, expresó lo que significa para él poder volver a anotar.

“La ansiedad me estaba comiendo, me senté con el profe, hablamos y el sabía cuando era el momento correcto para meterme, uno como jugador a veces se molesta cuando no entra de titular, pero es la ansiedad, él sabe cuando un jugador está listo, me conoce, sabe cuando estoy bien, todo es gracias a él, toca aprovechar los minutos, eso es lo más importante para tomar ritmo”, indicó Darwin Lom.

El delantero guatemalteco indicó que físicamente ya se encuentra recuperado, pero señaló que toca trabajar mentalmente para recuperar la confianza y las buenas sensaciones.

“Ya estoy mucho mejor, ahora es un tema más mental, era un proceso de 4 a 5 meses y me recuperé en un mes, le doy gracias a Dios por la fuerza, la energía y la salud, puedo decir que estoy de regreso”, sentenció.