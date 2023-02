Esto se sabe sobre el OVNI derribado en la línea limítrofe entre EE.UU. y Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el sábado, 11 de febrero de 2023, que un caza estadounidense derribó un “objeto sin identificar” (OVNI) en el noroeste del país, un día después de que Washington derribara otro aparato sobre Alaska. El funcionario manifestó que las fuerzas canadienses desplegadas en Yukon “recuperarán y analizarán los restos del objeto“, al tiempo que informó haber hablado con el presidente Joe Biden del suceso.

El aparato fue derribado el sábado sobre la región de Yukon, limítrofe con Alaska, donde cazas estadounidenses derribaron otro objeto el viernes, frente a la costa norte del estado.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023