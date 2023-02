¡Partido de infarto! Kansas City Chiefs conquista el Super Bowl LVII

El State Farm Stadium en Glendale, Arizona, vistió sus mejores galas para albergar el Super Bowl LVII entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, el juego prometía ser uno de los Super Bowls más parejos de los últimos años.

Pese a jugar con un tobillo lastimado, Patrick Mahomes sacó el orgullo y corazón y guió el triunfo de Kansas City (38-35) ante Philadelphia; los Chiefs conquistaron el tercer Super Bowl de su historia (1970, 2020, 2023).

Philadelphia y Kansas City no decepcionaron y protagonizaron un emotivo e intenso Super Bowl LVII, las emociones se dieron desde la primera serie ofensiva del encuentro, los Eagles arrancaron en su yarda 25 y recorrieron todo el terreno de juego para anotar por medio de su QB Jalen Hurts. Pero los Chiefs no tardarían en responder, en su primera serie ofensiva igualaron el juego por medio de Travis Kelce, quien recibió el ovoide tras un gran pase de Patrick Mahomes.

En el segundo cuarto, Jalen Hurts fue el gran protagonista, primero envió un gran pase de gran yardaje para la recepción de AJ Brown y la anotación, sin embargo, posteriormente sería el villano al perder el balón en su territorio para una anotación de Kansas City, pero Hurts no bajó los brazos y en la siguiente serie ofensiva anotó su segundo touchdown de la noche para empezar a encaminar el partido a favor de Philadelphia.

En Kansas City, las alarmas saltaron a pocos minutos del descanso, Patrick Mahomes se resintió de su lesión en el tobillo y se fue cojeando al entretiempo.

Pese a estar tocado del tobillo, Patrick Mahomes mostró su gran calidad y en la primera serie ofensiva de la segunda mitad guió la anotación de Kansas City, el dominicano Isiah Pacheco recibió el balón y descontó en el marcador. Pero Jalen Hurts no se quedó atrás, con una gran serie ofensiva lograron llegar a zona de anotación para que Jake Elliott anotara un gol de campo de aproximadamente 35 yardas.

El último cuarto tuvo miles de emociones, nada estaba decidido y ambas escuadras dieron el todo por el todo en busca de llevarse el tan codiciado Vince Lombardi, un intercambio de puntos se dio en los últimos 15 minutos del juego, Kansas City atacaba, pero Philadelphia respondía, al final, el triunfo se lo terminó llevando Kansas City Chiefs (38-35), con una gran remontada comandada por Mahomes y Kadarius Toney.

