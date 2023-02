Patrick Mahomes, el MVP del Super Bowl LVII

Con un gol de campo a falta de ocho segundos, los Kansas City Chiefs batieron este domingo 38-35 a los Philadelphia Eagles y conquistaron su tercer título de Super Bowl, partido en el cual, Patrick Mahomes fue declarado el jugador Más Valioso del Partido (MVP).

De la mano del ‘quarterback’, los Chiefs han participado en tres finales de la liga de football americano (NFL) en los últimos cuatro años y han cosechado dos títulos, el de la temporada 2019 y el logrado el domingo en Glendale (Arizona).

Con sus dos títulos, Mahomes iguala a leyendas como John Elway y Peyton Manning y, con solo 27 años, se perfila como el gran aspirante a perseguir el récord de siete del recién retirado Tom Brady.

