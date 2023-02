¡Declaración polémica! Donald Trump habla sobre Rihanna antes del Super Bowl

Donald Trump demostró su inconformidad ante la confirmación de Rihanna como artista invitada para el show del medio tiempo del Super Bowl. Con críticas hacia su estilo, el expresidente sugirió que la cantante no es merecedora de pisar el escenario de la gran final de la NFL.

Los comentarios de Trump fueron en respuesta al posteo que hizo el congresista republicano Ronny Jackson, en el que criticaba a la ganadora de nueve Grammy por los desacuerdos que tuvo con la pasada administración republicana.

“Pintó con aerosol ‘F*ck Donald Trump’ en un automóvil en el Cadillac Ranch, en Amarillo. Hizo carrera tirando basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que puede. ¿Por qué la NFL muestra esta basura? Rihanna no debe ser la intérprete del medio tiempo”, aseveró Jackson en Truth Social.

Posteriormente, Donald Trump apoyó la afirmación del congresista y arremetió contra el look de la intérprete de la famosa: “Sin su estilista, ella no sería nada. Es mala en todo y no tiene talento”.

En su posteo, Jackson hizo referencia a una crítica pública que había hecho Rihanna sobre el entonces presidente de EE.UU. El hecho ocurrió en 2020, cuando la cantante posó para unas fotografías en las que se le veía frente a una instalación de arte pintada con aerosol.

La artista la compartió en sus redes sociales y dejó al descubierto la pieza principal de la obra: un automóvil con algunas leyendas insultantes contra el entonces presidente, como “f*ck Trump”. Ante el hecho, Rihanna no comentó nada al respecto y está lista para presentarse hoy.

