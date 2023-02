VIDEO. Saravia confiesa estar de vuelta en Cremas para “buscar la ansiada 32”

Rodrigo Saravia se unió este domingo a los entrenos de Comunicaciones, club que le abrió las puertas en Guatemala luego de su salida inesperada del equipo venezolano Monagas, equipo con el que la afición guatemalteca esperaba ver al centrocampista de 29 años jugar la Copa Libertadores.

En su primer día de entreno, Saravia también brindó su primera entrevista en su segunda etapa como jugador de Comunicaciones, club que dejó en 2022 para dar el paso al futbol sudamericano en el que jugó 10 partidos con el Plaza Colonia en el futbol uruguayo.

Durante la entrevista posteada en las redes sociales de Comunicaciones, Rodrigo Saravia se mostró feliz por el apoyo recibido de la afición, compañeros y directivos cremas; dijo estar contento de volver al club que pertenece y confesó cuáles serán sus objetivos en esta segunda etapa como jugador albo.

“Estoy contento. No había una mejor forma de regresar al club donde pertenezco. Agradezco a todas las personas que hicieron esto posible, sé que no fue fácil, no estaba en los planes de nadie, pero he recibido un buen trato y es gratificante”, expresó.

“Fue muy gratificante, estoy agradecido con la afición. He recibido muchos mensajes, aún no me he pronunciado en redes, pero de igual manera desde ya agradezco a la gente que me ha dejado mensajes positivos, esto me motiva. Sé que no hay que vivir ni del alago ni de la crítica, pero el leer cosas positivas es muy bueno”, concluyó el centrocampista.