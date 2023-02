¿Rihanna está embarazada? Las reacciones y memes del medio tiempo del Super Bowl

Rihanna se presentó en el show del medio tiempo del Super Bowl LVII para interpretar un repertorio de las canciones que han sido todo un éxito durante su carrera.

La famosa decidió lucir un atuendo completamente rojo, y sus bailarines de blanco, en varias plataformas que se elevaban lo que le dio un toque tecnológico a la presentación.

Tras su extraordinaria presentación, los cibernautas se preguntan si está embarazada. Eso debido a un gesto que realizó al inicio y se tocó el vientre, y posteriormente fue notorio su cambio físico y que tampoco realizó bailes muy complicados.

Vale recordar que Rihanna fue madre el año pasado: su hijo nació el 13 de mayo de 2022, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Hasta el momento la cantante no confirmó si está esperando otro bebé, pero millones de fanáticos y curiosos se hicieron la pregunta al verla en el espectáculo y las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar.

Estas son algunas reacciones y memes:

Rihanna reveals she is pregnant with her second child during her Super Bowl Halftime performance. pic.twitter.com/AWul8kqbKY

— CONSEQUENCE (@consequence) February 13, 2023