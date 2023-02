Rihanna vuela por todo lo alto en el medio tiempo del Super Bowl

Rihanna se presentó en el escenario vestida completamente de rojo e inició el espectáculo con la canción Bitch Better Have My Money en una plataforma elevada sobre otra que atraviesa el campo y bailarines vestidos de blanco. Continuó con Only Girl (In the wold) y We Foud Love.

Rude Boy fue la cuarta canción y continuó con Work, tema en la que caminó a lo largo del escenario, seguida por sus bailarines.

La famosa también mostró durante su show su nueva línea de maquillaje, la cual ha lanzado hoy aprovechando que su nombre sería tendencia por su presentación en el Super Bowl.

Umbrella fue una de las canciones más esperadas y entonadas por miles de personas que asistieron al evento deportivo y finalizó con Diamonds. Entre fuegos artificiales rojos y en su plataforma de acrílico, sobre el público y sus bailarines, Rihanna demostró que es toda una estrella que no necesitó de otros invitados para brillar.

