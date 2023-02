Paquita la del barrio es hospitalizada nuevamente de emergencia

Paquita la del Barrio nuevamente vuelve a preocupar a sus fans tras ser hospitalizada de emergencia. Medios mexicanos informaron que la famosa tuvo que cancelar una presentación que tenía por San Valentín por el dolor en la ciática que la aqueja desde hace varios años.

Francisco Torres, representante de la famosa comentó: “Le explicamos al doctor y dijo: ‘Hay que hacerle una resonancia magnética, que nunca le han podido hacer, para sacar estos puntos, pero mientras vamos a quitarle el dolor con un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina y con eso en dos días está bien”.

Sin embargo, el tratamiento ha sido tan fuerte para la cantante que no han logrado despertarla.

“La fue a ver el doctor y me dijo: ‘No hay que hacer nada, sólo esperar a que se le pase el efecto, en algunos pacientes, aunque bien Paquita está fuerte, el efecto llega a durar hasta cuatro días’. Hasta este momento la señora sigue es un estado delicado porque no puede despertar”, agregó.

¿De qué padece Paquita la del barrio?

En los últimos años, la cantante ha tenido que vivir varios episodios en los que su salud se ha visto vulnerada. Su representante, Francisco Torres, explicó que desde hace un tiempo la estrella de la ranchera mexicana suele ayudarse de una silla de ruedas para moverse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

En varias ocasiones, Torres ha explicado que la famosa no padece de ninguna enfermedad mortal por lo que pide a sus fans no alarmarse. También en las redes sociales de la intérprete de “Rata de dos patas” se informó que su estado de salud no es delicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

Lee también: ►Rosalía inquieta a sus fans por esta atrevida fotografía