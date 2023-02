Sub-17 de Guatemala busca alcanzar el objetivo ante Curazao

Este miércoles 15 de febrero, la Selección Nacional Sub-17 de Guatemala deberá medirse en la última fecha de grupo del Premundial Sub-17 a su similar de Curazao. En juego estará la disputa del último boleto que otorgue pase a los octavos de final.

La “Bicolor” viene de caer ante México 0-2, y pese a que acumuló su segunda derrota, el desenvolvimiento de los chapines en el terreno de juego dejó otra sensación distinta al que se tuvo cuando se cayó ante los panameños el sábado pasado.

Son 180 minutos de juego para los dirigidos de Marvin Cabrera, lapso de tiempo que aún no conocen qué es celebrar un gol en el Premundial Sub-17 de Concacaf, que otorgará cuatro boletos a la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Perú 2023. Pero han recibido tres anotaciones.

Eso obliga a Guatemala a marcar anotaciones mañana si no quiere complicar su vida en el campeonato juvenil. Su rival es la frágil Curazao, selección que acumula dos goleadas: 9-0 ante México y 4-0 ante Panamá, por lo que en la previa no se ve que sea un peligro para la “Azul y Blanco”.

Para el último partido del grupo E, deben quedar atrás el nerviosismo, la inseguridad y la falta de concentración para no vivir de nuevo lo que ocurrió ante México: Expulsión del capitán Axel de la Cruz, jugador que no estará en el terreno de juego, siendo una baja muy sensible para Guatemala.

#PorSiNoLoVio | Guatemala 🇬🇹 cayo 0-2 ante México en su segundo partido del Premundial Sub-17 y este miércoles se jugará ante Curazao el boleto a la siguiente ronda.https://t.co/nIrp9GsWIV — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 14, 2023

Dos resultados les sirven a Guatemala

En este caso no es tan necesaria la ya acostumbrada calculadora para saber qué opciones tiene Guatemala para llegar a la otra fase, el gran objetivo del cuerpo técnico.

De los tres resultados que existe en el futbol, la “Sele” requiere de dos: Empate o victoria. Solamente una derrota le impedirá no lograr el objetivo de estar entre los 16 mejores del área.

El cierre de la fase regular del Campeonato Sub-17 de Concacaf será este miércoles a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Juegos del martes 14 de febrero

Guadalupe-Jamaica (16:00 horas) y Cuba-Costa Rica (19:00 horas) en el Estadio Nacional

Surinam-Haití (16:00 horas) y El Salvador-Honduras (19:00 horas) en el Estadio Pensativo

Jornada del miércoles 15 de febrero

México-Panamá (16:00 horas) y Guatemala-Curazao (19:00 horas) en el Estadio Nacional

Trinidad y Tobago-Barbados (16:00 horas) y Estados Unidos-Canadá (19:00 horas) en el Estadio Pensativo

#VamosGuate | 🧐 Marvin Cabrera elogió la entrega de sus jugadores y comentó que no se fía de Curazao, equipo con el que se jugará el pase a los octavos de final del Premundial 🇨🇼😱https://t.co/QbXZ60nvMG — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 14, 2023