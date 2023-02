El martes, 14 de febrero de 2023, Belinda demostró que no ha perdido la fe en el amor y publicó varios videos de películas románticas de Disney con el título “Feliz San Valentín”. Pero no contenta con ello, la intérprete de ‘Boba Niña Nice’ compartió una sesión de fotos en donde se la ve solo cubierta con un corazón de peluche.

Su sensual atuendo fue acompañado de botas negras que le dieron un toque más atrevido. En ese post de Instagram, la actriz solo dejó emojis de amor, sin mediar palabra alguna. La publicación en la red de la camarita superó los 160 mil likes y más de 1 mil 100 comentarios. “Divinaaaa”, “Mañana te veo en Campeche. Estoy listo para corear todas tus canciones” y “Es que a tu te puedes poner un costal encima y da igual… siempre te vas a ver hermosa !” fueron algunos de ellos.

Hace casi un año que Belinda terminó su relación con Christian Nodal. Los artistas habían anunciado su compromiso en mayo del 2021 y tenían planes de boda, pero rápidamente todo llegó a su fin. Desde que está soltera, la cantante ha sido relacionada con más de un hombre. Uno de ellos fue su compañero en la serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’: Guillermo Pfening.

Este actor interpretó a Erick, esposo de Astrid y fundador de la Fundación Edén. Sin embargo, Belinda dejó en claro que eran solo amigos. Otro de los famosos con los que fue relacionada fue Gonzalo Hevia Baillères, el heredero de “Palacio de Hierro”. Ambos fueron captados supuestamente besándose. Cansada de los rumores, la cantante publicó una imagen de Chucky, el muñeco diabólico, con una amenaza:

“Si siguen inventando chismes de Beli me les voy a aparecer en la noche. Hablo en serio, no es broma…” escribió. Si bien no mencionó al empresario mexicano ni al programa de televisión que difundió las imágenes, se trató de un claro mensaje para el medio.