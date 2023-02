Zamora: “La señora fiscal general buscó tener una amistad conmigo”

En el Juzgado Décimo Penal, este miércoles 15 de febrero continuó la audiencia de primera declaración del presidente del diario elPeriódico, José Rubén Zamora, por el caso denominado “Conspiración para Obstruir a la Justicia”. En esta fase se conocerá si será o no ligado a proceso penal.

El abogado Juan Francisco Solórzano planteó una serie de argumentos con los cuales buscaba desvirtuar los señalamientos que hace el Ministerio Público (MP) contra el periodista, relacionados con supuestas acciones de conspiración para obstaculizar el avance de una pesquisa.

La diligencia fue suspendida y será retomada el miércoles 22 de febrero a las 10:00 horas.

En el Juzgado Décimo de Instancia Penal, continúa la audiencia de primera declaración en contra del periodista y Director de elPeriódico, José Rubén Zamora, en el segundo proceso que enfrenta en el caso "Conspiración para Obstruir la Justicia"

Zamora: “Nadie podía machucar su ego”

Al salir de la Torre de Tribunales, Zamora brindó declaraciones a los medios de comunicación en las cuales se refirió a su amistad con Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); y habló sobre un encuentro que sostuvo con la jefa del MP, Consuelo Porras.

“La señora fiscal general buscó tener una amistad conmigo. Ella me llamó por teléfono, a través de una secretaria suya, que me localizó camino a Varsovia, (a donde iba por haber sido) invitado a un viaje. Me dijo que Porras me quería invitar a cenar y le dije que estaría fuera 30 días, entonces me invitaron a cenar 32 días después”, relató.

Agregó que, durante unos dos años, fue invitado “muchos lunes” al despacho a cenar con ella. “Me preguntaban qué me interesaba cenar”, dijo.

Explicó que realmente no hubo cena, sino que Porras le habló por hora y media. Según sus palabras, fue prácticamente un discurso. “Estuvo diciéndome que había leído mi columna donde yo desaprobaba y criticaba el despido ilegal y persecución de Juan Francisco, y que creía que había sido un error enorme”.

“Entonces me dijo que ella de niña, en su casa, aprendió que nadie podía machucar su ego y su persona y su crédito personal. Dejó de hablar y dijo que se iba a retirar un momentito al despacho y, después de 30 minutos de que ya no regresó, yo les dije es obvio que no va a regresar. Me fui pensando que tenía que cuidarme”, expuso el periodista.

Declaraciones del fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, al salir de torre de tribunales luego que se suspendiera la audiencia de primera declaración en un nuevo caso en su contra; fue programada para el 22 de febrero a las 10am

Reitera apoyo a Sandoval

Zamora también indicó que, en el momento en que Sandoval fue destituido, él le expresó su apoyo al exfiscal.

“En la ocasión anterior me preguntaron si era mi amigo, lo que quise decir es que pasa ya de mi amigo, es alguien a quien admiro y respeto y que hizo un excelente trabajo. Eso no le gustó a ella y creo que, en parte, estoy pagando eso”, concluyó.