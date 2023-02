Giammattei sobre migración: “Me dicen que soy el mata caravanas”

El presidente Alejandro Giammattei se refirió a la migración irregular que se registra en la región y señaló la importancia de que existan políticas claras en los Estados Unidos. También dio a conocer las causas de que los guatemaltecos salgan de su país en busca de llegar a aquella nación.

A diferencia de otros países, el 93% de las personas que migran a los Estados Unidos desde Guatemala es por razones económicas y el 7% por temas de seguridad, indicó al inicio de una entrevista en la cadena de televisión estadounidense Univisión.

Sin embargo, reconoció que hay ciertas situaciones que también han contribuido a ese movimiento masivo de personas que incluso continúa cobrando vidas.

Giammattei también compartió las acciones implementadas por su gobierno para darle respuesta a la migración irregular.

“Permítame decirle que yo tengo la fama, me dicen que soy el mata caravanas, porque desde que soy presidente no pasa una caravana en Guatemala”, manifestó.

Añadió que México está muy agradecido con su país y que entre ambas naciones se tiene una política de “cero tolerancia a los coyotajes”, misma que, aseguró, ha permitido disminuir este flagelo.

Sin embargo, a criterio del mandatario guatemalteco, el tema hay que verlo desde un punto de vista legal, específicamente sobre una posición que tiene que adoptar el gobierno de Estados Unidos con respecto a cuál va a ser su política migratoria.

“Mientras no cambien las políticas y no sean claras las políticas de migración en EE. UU. Mientras no haya un alineamiento entre las políticas migratorias de Estados Unidos, México y Centroamérica, lo que vamos a ver es simple y sencillamente a esos traficante de personas, ‘coyotes’, que por cierto, hoy tenemos las penas más severas en el coyotaje que hay”, compartió.