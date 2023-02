VIDEO. Captan imagen de una “niña fantasma” corriendo en la cocina

Un video se hizo viral en redes sociales luego de que un usuario compartió la grabación donde aparentemente aparece el fantasma de una niña mientras se realiza el recorrido por una casa que está a la venta. “Acabo de ver el video detenidamente y se ve la sombra”, dice uno de los comentarios en el clip.

El video, posteado en la cuenta de TikTok por la inmobiliaria AMC (@amcgestioninmobiliaria), muestra el anuncio de una casa con cinco dormitorios y dos baños. En el segundo 26 se muestra la “amplia cocina”, pero al girar y regresar para mostrar una barra, aparece la silueta de una menor de edad que va corriendo y se pierde en otro cuarto.

Las reacciones de los usuarios de la red social no se hicieron esperar, señalando que se trataría de algo paranormal:

“Justo leí tu comentario y me salió; lo peor es que la niña no se ve seguir de largo, como que se desvanece”. “Sí, la vi y es sombra porque no se ve después”. “Sí, se ve una figura pequeña detrás de las sillas de la cocina”. “¿De cuántos padrenuestros y avemarías estaríamos hablando?”. “Quizá sí había una niña de verdad”, dicen los comentarios.