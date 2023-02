Conozca a Javier Haeussler, el bombero guatemalteco en los rescates de Turquía

El guatemalteco Javier Haeussler, elemento de Bomberos Municipales de Guatemala e integrante de Help NGO, forma parte en los últimos días de uno de los equipos de rescate tras el terremoto de Turquía y Siria, que dejó miles de fallecidos.

Haeussler es uno de los resctistas de Help NGO, organización internacional no gubernamental que tiene presencia en al menos 25 países y que se especializa en respuesta a emergencias, preparación, mitigación de riesgos y prevención. El guatemalteco se desempeña como técnico de operaciones del grupo de respuesta inmediata a desastres, y es uno de los responsables de hacer mapeos con dron y permitir conectividad en las áreas más dañadas.

El rescatista chapín también es parte de un proyecto en Haití. Sin embargo, el día que ocurrió el terremoto en Turquía se encontraba de descanso en Guatemala, tras enterarse de lo acontecido viajó inmediatamente. Desde el día 2 se encuentra en la zona de desastre en busca sobrevivientes.

