Pánico en Mississippi: tirador mata a exesposa y a cinco personas más

Un hombre armado provocó un tiroteo en una pequeña ciudad de Mississippi, Estados Unidos (EE.UU.) matando a su exesposa y a otras cinco personas en tres lugares antes de que los agentes del alguacil lo arrestaran, dijeron autoridades del condado y testigos. El incidente ocurrió en Arkabutla, una aldea rural de menos de 300 personas en el condado de Tate.

El pistolero fue identificado como Richard Dale Crum, de 51 años, y acusado de asesinato en primer grado, informó a los periodistas el alguacil del condado de Tate, Brad Lance. Los investigadores aún tenían que determinar el motivo, pero el alguacil Lance adelantó que comenzarían por examinar la relación del sospechoso con su exesposa.

Al respecto, el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, señaló que fue informado del tiroteo en el condado y confirmó que al responsable lo habían detenido, “creemos que actuó solo. Su motivo aún se desconoce”.

Las autoridades primero recibieron una llamada sobre un tiroteo en una tienda de conveniencia de una gasolinera, y antes de que llegaran los agentes, recibieron otra llamada sobre un segundo tiroteo en una casa cercana, detalló Lance.

Un hombre fue asesinado a tiros en la tienda. Una mujer, que luego se determinó que era la exesposa de Crum, fue encontrada muerta en la casa, agregó el alguacil de Tate.

Los agentes localizaron al sospechoso en la entrada de otra casa y lo arrestaron sin dificultad, de acuerdo con Lance. Ésa resultó ser la casa de Crum, y las autoridades encontraron cuatro cuerpos más en el lugar. Dos estaban detrás de la casa y dos más en el camino, uno en un vehículo y el otro en el camino.

El sospechoso pudo haber tenido una conexión familiar con las víctimas detrás de la casa. Los dos hombres en la carretera parecían haber sido trabajadores.

Los agentes recuperaron una escopeta y dos pistolas del sospechoso. Un hombre que presenció algunos de los eventos en la tienda dijo que sacó su pistola y consideró dispararle al sospechoso, que estaba armado con una escopeta, pero decidió no disparar.

En cambio, el testigo Ethan Cash dijo a Reuters que atendió a un hombre que recibió un disparo dentro de su automóvil fuera de la tienda y descubrió que no tenía pulso y no respondía.

Cash, de 18 años, dijo que luego apuntó con su pistola a otro hombre, que resultó ser el hermano de la víctima, quien resultó herido.“Él dijo: ‘Hombre, acaban de dispararle a mi hermano’. Y yo digo, ‘Hombre, lo siento mucho. Asegurémonos de que todos estén bien’”. Cash agregó que vio al sospechoso y consideró abrir fuego.

“Iba a comenzar a dispararle al tipo mientras se alejaba, pero no sabía quién era exactamente y no quería lastimar a nadie, así que dejé que los oficiales hicieran eso. De todos modos, es su trabajo”, añadió.

US: 6 people killed in series of shootings in Mississippi, suspect held#US #Mississippi #Arkabutla #truecrime #TateCounty #USA #breakingnews #Shooting pic.twitter.com/5jkfVuCkkB

— Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9) February 18, 2023