TSE lanza convocatoria para integrar voluntariado electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó este sábado 18 de febrero la convocatoria para integrar el voluntariado cívico electoral a nivel nacional y en el extranjero. Se contempla la participación de al menos 9 mil jóvenes en las Elecciones Generales 2023.

Esto se da como parte de los preparativos para el desarrollo de los comicios donde se elegirá al Presidente y Vicepresidente de la República, corporaciones municipales y diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano.

La presidenta del órgano electoral, Irma Palencia, explicó que en la actualidad se cuenta con 4 mil jóvenes que han manifestado su disposición de sumarse al voluntariado. En tanto, se fijó el 5 de mayo como fecha límite para llegar a la meta de voluntarios.

“Ese día se hará el lanzamiento y juramentación de los más de 9 mil voluntarios que participan con nosotros”, dijo.

Los interesados pueden buscar un código QR en el portal del TSE, el cual lleva a un formulario que deberá ser llenado para inscribirse. También pueden presentarse al Instituto Electoral, ubicado en la 6ª avenida 1-35, zona 2, o acudir a las delegaciones y subdelegaciones del país para adherirse al movimiento.

La magistrada Palencia señaló que los voluntarios realizan un papel clave en la vida en sociedad, pues fortalecen el tejido social mediante prácticas que superan las diferencias socioeconómicas que dividen a la población.

La togada añadió que el impacto del voluntariado se enfoca en categorías puntuales, entre las cuales mencionó: fortalece conexiones sociales, permite la construcción de una comunidad fuerte, permite compartir distintos servicios y bienes sociales.

Además, en su opinión, hay valores sociales que se encuentran dentro del capital social y salen a la luz con la labor de los voluntarios. “Ustedes, jóvenes, significan todo esto”, resaltó.

“Las actividades que realizan los voluntarios reúnen a las personas que de otra forma no tendrían contacto entre sí. Los que estamos presentes, sabemos que no estuviéramos en este momento acá, si no que nos une el común denominador: el servicio voluntario al país, dado que estamos a las puertas del evento electoral de elecciones generales 2023”, dijo.