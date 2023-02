VIDEO. Gabino Vásquez explica sus lágrimas tras el triunfo ante Jamaica

Gracias a los goles de Saúl Sagastume y Gabino Vásquez, la selección sub-17 de Guatemala está a un solo partido de asistir a su primer mundial de la categoría, la Azul y Blanco derrotó a Jamaica y el próximo martes se enfrentarán a Estados Unidos por un boleto a la cita mundialista.

La Fedefut ya hizo oficial los precios de los boletos para dicho encuentro, se espera un gran número de aficionados de Guatemala para presenciar la que podría ser una noche histórica para el futbol guatemalteco.

Gabino Vásquez, al borde de las lágrimas

Transcurrían 76 minutos del partido, el juego estaba igualado 1-1 y apareció la figura del joven Gabino Vásquez, el delantero guatemalteco aprovechó un error en la defensa de Jamaica y con una gran definición anotó el gol del triunfo para Guatemala, finalizado el partido corrió a los graderíos para enfundarse en un abrazo con su madre, esto fue lo que dijo el jugador tras ese emotivo momento:

“Me dio muchas sensaciones ver a mi mamá, tenía mucho tiempo de no hablar con ella, de no tener un abrazo de ella, lloré, pero me siento muy feliz por esta alegría”, indicó el anotador del gol del triunfo.

Gabino Vásquez, se mostró feliz por anotar el gol del triunfo, pero también por el trabajo de sus compañeros, ahora sueñan con derrotar a Estados Unidos y lograr el boleto al Mundial sub-17.

“Desde niño tenía este objetivo y gracias a Dios lo estoy logrando, se nos dio el resultado que queríamos con mis compañeros, tenemos que seguir trabajando por el objetivo. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar. Ahora toca concentrarnos para el próximo partido que es Estados Unidos”, sentenció.