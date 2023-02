Lily James llega con enorme escote de “telaraña” a los BAFTA

Hoy, Londres le ha dado la bienvenida a grandes estrellas del cine pa celebrar los premios BAFTA. Cientos de famosos se dieron cita y lucieron sus mejores galas en la alfombra roja del evento y una de ellas fue Lily James.

Y es que, en esta ocasión, la actriz y modelo británica optó por un modelo que dejó muy poco a la imaginación. Enfundada en un elegante vestido negro con detalles en color plateado, la joven se paseo en la alfombra roja.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de su look fue el exuberante escote que traía con él. En las imágenes destaca el escote profundo, al que algunos se atrevieron a decir que parecía una “telañara”.

La joven fue ovacionada en las redes sociales por sus fanáticos, quienes no dudaron en llenarla de halagos. “Que hermosa se ve con este vestido”, “Siempre luce espectacular en estos eventos”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en las diferentes redes sociales.

Otras que también llamaron la atención fueron Ana de Armas, Sophie Turner y Kate Middleton. Cabe destacar que la gala, en esta ocasión será dirigida por Richard E Grant en el Southbank Center.

Lily James presentará en los BAFTA…

Entre las nominaciones más importantes de esta edición, hay que mencionar la reñida competencia para Mejor película. En dicha rama compiten All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All At Once y Tár.

Respecto al talento latino, Pinocho de Guillermo del Toro es una de las películas que más expectativas ha genero por sus tres nominaciones. Por otro lado, Argentina 1985 competirá en Mejor película de lengua no inglesa, dejando a muchos con la expectativa.

Mientras que el horario de Londres para la ceremonia de los BAFTA es a las 7 de la noche, en Latinoamerica varía de acuerdo a al zona horaria de esta modo.