Rosie Huntington-Whiteley y la abertura de su vestido en su zona intima confunde en los BAFTA

Decenas de estrellas del cine se dieron cita hoy en Londres para formar parte de la gala de los premios BAFTA. Rosie Huntington-Whiteley fue una de las invitadas al evento, en donde lució un diseño que llamó la atención de los internautas.

Y es que la modelo y actriz optó por un modelo en color negro con una abertura “extraña” en su zona íntima”. “Este vestido sale de lo convencional”, “No me gusta como luce”, “Es un atuendo un poco extraño”, afirmaron algunos de los usuarios de las redes sociales.

Pero eso no fue todo, ya que muchos internautas afirmaron que la famosa no llevaba sostén. Otras famosas que dijeron presentes en el evento fue Kate Middleton, quien optó por un vestido con transparencias.

Asimismo, por su parte, la actriz británica-argentina Anya Taylor-Joy fue catalogada como una “monja sexy”. Dentro del listado de las famosas que también llamaron la atención no podía pasar desapercibida Lily James, ya que su escote dejó muy poco a la imaginación.

Cabe destacar que la gala, en esta ocasión será dirigida por Richard E Grant en el Southbank Center.

Rosie Huntington-Whiteley deslumbra al igual que los nominados en los BAFTA

Entre las nominaciones más importantes de esta edición, hay que mencionar la reñida competencia para Mejor película. En dicha rama compiten All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All At Once y Tár.

Respecto al talento latino, Pinocho de Guillermo del Toro es una de las películas que más expectativas ha genero por sus tres nominaciones. Por otro lado, Argentina 1985 competirá en Mejor película de lengua no inglesa, dejando a muchos con la expectativa.

Mientras que el horario de Londres para la ceremonia de los BAFTA es a las 7 de la noche, en Latinoamérica varía de acuerdo a la zona horaria de esta modo. ¡No te la puedes perder!