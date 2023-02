Biden finaliza visita sorpresa a Ucrania y anuncia nuevas entregas de armas

El presidente de EE. UU., Joe Biden, reiteró su “inquebrantable” apoyo a Ucrania durante una visita sorpresa el lunes a Kiev, en la que prometió nuevas entregas de armas. “Anunciaré una nueva entrega de equipos esenciales, especialmente munición de artillería, sistemas antitanque y radares de vigilancia aérea”, aseguró el presidente, citado en un comunicado de la Casa Blanca.

Se trata de la primera visita de Biden a Ucrania desde el inicio de la invasión de Rusia, el 24 de febrero de 2022.

En una rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Biden dijo que entregará 500 millones de dólares de ayuda suplementaria y que los detalles serán anunciados en los próximos días. “Creo que es fundamental que no haya ninguna duda del apoyo de EE. UU. a Ucrania”, subrayó Biden.

Today in Kyiv, President Biden announced a new delivery of critical equipment for Ukraine.

This package includes artillery ammunition, anti-armor systems, and air surveillance radars to help protect the Ukrainian people from aerial bombardments. pic.twitter.com/ThHG6I4uOx

— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2023