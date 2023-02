Delegación bipartidista de congresistas y senadores de EE.UU. llegarán al país

Una delegación bipartidista de congresistas y senadores del Congreso de los Estados Unidos de América vendrá al país en los próximos días.

Dicha agrupación será encabezada por el senador Thomas Carper (demócrata-Delaware), presidente de la Comisión de Ambiente y Obras Públicas del Senado.

This week, I’m leading a bipartisan CODEL to Mexico, Honduras and Guatemala with @SenatorHassan @RepAdrianSmith @DanKildee @RepDonBeyer @RepJerryCarl to look into the root causes of migration from these countries to the US, and strengthen relations between our countries. pic.twitter.com/ctxSs5rIBs

— Senator Tom Carper (@SenatorCarper) February 20, 2023