Difunden videos de Erick Rubín siendo infiel a Andrea Legarreta con otro hombre

Después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer su separación, en redes sociales recordaron las veces que el cantante coqueteó con Apio Quijano de Kabah. Tras 22 años de matrimonio, la conductora y el músico informaron que, desde hace cinco meses, decidieron terminar su relación, porque su amor de pareja se transformó.

La presentadora del programa “Hoy” y el exTmbiriche aseguraron que no hubo un pleito entre ellos, ni existe nada turbio ni malo; sin embargo, los internautas comenzaron a especular que su divorcio podría deberse a que él era muy cariñoso con Apio en el escenario de los 90’s Pop Tour.

Diversas cuentas de TikTok hicieron una recopilación de las ocasiones que Erik Rubín se besó y bailó sensualmente con el integrante de Kabah.

Cuando se dieron dichos encuentros entre el intérprete de “Princesa tibetana” y Apio, los medios de comunicación abordaron a Andrea Legarreta para conocer su opinión al respecto, pero ella no le tomó gran importancia.

“Me causa gracia. Me causa gracia también la reacción de la gente […] Al final, es puro relajo y en el escenario pasan muchas cosas […] Lo que él y yo vivamos como pareja, va mucho más allá de a lo que nos dediquemos. Lo que suceda con nosotros, no detona nada negativo”, declaró la protagonista de “Vivan los niños” hace tres meses, cuando ella y el cantante ya habían decidido terminar su matrimonio.

Después de dichos encuentros, la conductora de “Hoy” aseguró que entre él y su expareja no había cabida para celos; además, reveló que, cuando se acabara el amor de pareja, tomarían caminos separados.

“Hablamos con esta claridad de, ‘aquí no hay espacio para dramas ni nada, tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo, en el momento que no, mejor lo hablamos’. No tenemos porqué estar a la fuerza, hay parejas que se quedan por diferentes circunstancias, y en este caso no tendríamos nada que nos detenga. Simplemente si no hay amor, tomaríamos dignamente nuestro camino”, declaró Andrea Legarreta sobre su relación con Erik Rubín.