Jamie Lee Curtis le da tremendo beso en la boca a famosa actriz

Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once) es la destacada y exitosa película que estrenó en cines en marzo de 2022, obteniendo excelentes críticas. Y hoy en los SAG Awards ya ganó algunos premios, incluyendo Mejor Actriz de Reparto, que lo ganó Jamie Lee Curtis.

Luego de ser anunciada como ganadora, la actriz se levantó de su silla y con euforia y emoción le plantó tremendo beso a su colega, Michelle Yeoh, quien protagoniza la cinta.

Jamie Lee Curtis with a surprise win ? #SAGAwards pic.twitter.com/AQzEVfw6af — Natalie ❁ (@livelyackles) February 27, 2023

Con la boca abierta, así quedaron los fanáticos de la famosa cuando. Dicho hecho desató una ola de comentarios en las redes sociales, en donde todos manifestaron su sorpresa.

“Era lo que menos esperaba”, “Nunca imaginé que eso iba a pasar”, “Que momento más emocionante”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales. Posteriormente del intenso momento, Jamie subió al escenario en donde brindó un emotivo discurso hasta las lágrimas.

JAMIE LEE CURTIS AND MICHELLE YEOH SHARING A KISS#SAGAwards pic.twitter.com/SZLwLCuIs5 — dream (@carolsstann) February 27, 2023

Recordemos que la famosa actriz le da vida al personaje de Deirdre, en la película que ha arrasado en esta temporada de premios. Hay que destacar que “Todo en todas partes al mismo tiempo” busca la tan ansiado Óscar a Mejor película.

Michelle Yeoh, la heroína

Hasta la fecha, el film de A24 es categorizado como una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, además que integra el Top 100 de las mejores del año pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Everything Everywhere (@everythingeverywheremovie)

Todo en todas partes al mismo tiempo sigue a Evelyn Wang, una mujer chino estadounidense que administra una lavandería y que, en medio de una revisión de Hacienda (en la que puede perderlo todo) se percata de que es una de las muchas personificaciones de la persona más importante del multiverso.

Además, que varios viajeros interdimensionales quieren acabar con ella de todas las maneras posibles. Aparte de Yeoh, esta ingeniosa comedia la integran en su reparto Jamie Lee Curtis, quien brilla caracterizando a la villana de la historia (aunque no siempre).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Everything Everywhere (@everythingeverywheremovie)