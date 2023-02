Ellos son los ganadores de los SAG Awards 2023

El Fairmont Century Plaza de Los Ángeles es testigo de la 29ª edición de los Premios del Sindicato de Actores, mejor conocidos como los SAG Awards, ceremonia que da pie a los resultados que podrían darse en unas semanas en los premios Oscar 2023.

Grandes artistas y producciones fueron galardonadas durante esta importante noche para la industria cinematográfica. Los Premios son considerados uno de los referentes más confiables de los Oscar. Los actores constituyen el mayor porcentaje de la academia de cine, por lo que sus elecciones tienen la mayor influencia.

Ellos son los ganadores de este año:

TV

Mejor Actor – Serie de Drama

Jason Bateman – Ozark

Mejor Actriz – Serie de Drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus

#SAGAwards Mejor Actriz en una Serie Dramática es Jennifer Coolidge por The White Lotus ¡Enhorabuena! @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/PSXCJwkiJX — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 27, 2023

Mejor Elenco – Serie de Drama

The White Lotus

Mejor Elenco – Serie de Comedia

Abbott Elementary

Mejor Actor – Serie de Comedia

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor Actriz – Serie de Comedia

Jean Smart – Hacks

La Mejor Actriz de Serie de Comedia en los #SAGAwards es Jean Smart por Hacks. La actriz no asistió al evento ya que se está recuperando de una cirugía. @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/AZPdX5US0S — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) February 27, 2023

Mejor Actor – Serie Limitada o Película para TV

Sam Elliott – 1983

Mejor Actriz – Serie Limitada o Película para TV

Jessica Chastain – George & Tammy

Mejor Elenco de Stunts (Dobles de Acción) – Serie de Drama o Comedia

Stranger Things

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Cine

Mejor Elenco en una película

Everything Everywhere All At Once

Mejor Actriz en un rol protagónico

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once

Mejor Actor en un rol protagónico

Brenda Fraser – The Whale

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Whale (@thewhalemov)

Mejor Elenco de Stunts (Dobles de Acción)

Top Gun: Maverick

Mejor Actor de Reparto

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once

Mejor Actriz de Reparto

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once