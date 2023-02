Países podrían desaparecer por aumento del nivel del mar

Países enteros podrían desaparecer para siempre con el aumento del nivel del mar el cual amenaza vidas y comunidades, afirmó el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres al Consejo de Seguridad. Advirtió de consecuencias “impensables” si el mundo no actúa de inmediato tales como éxodos masivos, conflictos por el acceso al agua dulce, la tierra y otros recursos, además de una serie de cuestiones jurídicas que nunca se habían contemplado.

Rising seas are sinking futures – threatening the very existence of some low-lying communities and even entire countries.

Cities on every continent will face serious impacts including Lagos, Bangkok, Mumbai, Shanghai, London, New York and Santiago. https://t.co/YN2le22ug6

— António Guterres (@antonioguterres) February 14, 2023