SAG Awards: Jenna Ortega deslumbra con candente vestido

Los Premios del Sindicato de Actores anunciaron el jueves que Jenna Ortega, Jason Bateman, Jeff Bridges, Zendaya y Aubrey Plaza estarán entre los que anunciarán y entregarán el prestigioso premio en la ceremonia del domingo por la noche.

Junto a ellos estarán Amy Poehler, Eugene Levy, Matt Bomer, Adam Scott y Ariana DeBose, así como el presidente de SAG, Fran Drescher. Previo al evento, los famosos desfilan por la alfombra roja y la joven actriz deslumbró con su belleza.

Jenna Ortega I love this #SAGAwards pic.twitter.com/TaxqYYtUGW

La protagonista de la serie “Merlina” decidió aparecer mostrando su figura en un vestido negro strapless, con un escote en V; mientras que, la parte de abajo consistía en una minifalda con una larga cola.

“The Queen has arrived ✨❤️👏🥰 #jennaortega #sagawards”, señalaron las redes al compartir algunas imágenes de su paso por la alfombra roja.

I WOULD LITERALLY DIE FOR THIS WOMAN #SAGAwards pic.twitter.com/2PgdI9imCb

— best of jenna ortega (@ortegarchive) February 26, 2023