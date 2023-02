Jamie Lee Curtis enloquece con tremendo escote y sin sostén en los SAG Awards

Este 26 de febrero se celebran los SAG Awards 2023, la entrega número 29 del Premio del Sindicato de Actores y que contará con la participación de celebridades de la talla de Jamie Lee Curtis, Emily Blunt, Steve Carrell, entre otros.

Fue la actriz quien desde que apareció en la alfombra roja ha dejado a todos con la boca abierta, pues su elección de vestido demostró que la edad no es impedimento para lucir sensual.

En la entrega de premios, ella había elegido look sobrios, pero hoy decidió vestir un hermoso y ajustado vestido rojo, cuyo escote llegaba casi al ombligo, lo que cual evidenciaba que no llevaba sostén.

La artista está nominada como Actriz de Reparto por la película “En todas partes al mismo tiempo”. Las reacciones ante su inminente belleza no tardaron en llegar.

“Everything Everywhere All at Once” star Jamie Lee Curtis arrives in all red at the #SAGAwards. pic.twitter.com/XvjHL75jKG

— AP Entertainment (@APEntertainment) February 26, 2023