Técnico del Chelsea confiesa estar siendo constante amenazado de muerte

Graham Potter, entrenador del Chelsea, está pasando un momento desagradable en su carrera debido al momento que atraviesa el club londinense, la mala racha del equipo de Stamford Bridge ha hecho que diversos fans Blues le deseen la muerte de manera anónima al estratega.

El pasado viernes, Potter confesó en rueda de prensa que sufre de constante acoso de personas anónimas, quienes amenazan su vida y hasta su familia ha sido afectada por esta situación. “A pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable”, comentó.

“Deseo tener éxito aquí, pero las amenazas no son nada agradables. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente, porque estamos hechos para estar conectados socialmente”, añadió.

Potter comprende el sentir de la afición, que ve como su club es décimo y está a 14 puntos de los puestos Champions, pero no concibe las amenazas y expresa que su vida ha sido “desagradable” durante los últimos meses.

“Pregúntale a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable. Entiendo la molestia de la afición, pero les aseguro que de mi parte mi vida durante los últimos tres o cuatro meses ha sido bastante desagradable”, concluyó.

Nuevo problema para el Chelsea

Este fin de semana el Chelsea acumuló su sexto partido sin ganar en todas las competiciones tras caer 2-0 ante el Tottenham en el derbi londinense. Oliver Skipp (47′), con un potente remate desde fuera del área, y Harry Kane (82′) fueron los encargados de liquidar las acciones en el Tottenham Stadium.

“Los resultados no están a la altura de este club y no estoy contento con ellos. Asumo la total responsabilidad de estos resultados”, declaró Potter tras la derrota.