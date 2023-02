“Doy mi agradecimiento”, Ana Gabriel hace emotiva publicación tras polémica

“En 48 años de carrera jamás me había pasado esto. A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista”, comentó Ana Gabriel quien asegura sufrió de humillación durante un concierto.

Hace algunos días, la famosa se pronunció en su cuenta de Instagram tras sufrir un momento humillante en un concierto que brindó en Los Ángeles el pasado sábado 25 de febrero.

Aunque no dio detalles de lo que realmente pasó, algunos presumen que todo habría sucedido luego que la cantante se habría tocado el tema de la marcha ciudadana que se realizaría el domingo 26 de febrero en distintas ciudades de México con motivo de la reforma electoral que pretende instaurar en esa nación. Eso provocó abucheo de parte del público hacia ella.

Tras el abucheo, Ana Gabriel habló fuerte al público quienes compartieron el video en redes sociales y pronto se hizo viral. En el mismo se escucha decir a la cantante que si quieren escucharla cantar entonces solo pongan un CD en su casa. Tras el escándalo, la intérprete de “Luna” había anunciado su retiro.

Ahora, agregó una nueva publicación que ha recibido críticas pero también elogios. “Con esta reverencia doy mi agradecimiento al público de LA, las dos Noches fueron maravillosas, obvias razones la noche de anoche toque el cielo con sus alas unidas a las mías, llegó Dios y cantamos con una sola voz, con un solo corazón, una sola misión. Gracias queridos amigos de verdad, por seguir apoyándome”, comentó.

“Si muy bien pero y las personas que recibimos el PÉSIMO CONCIERTO DE EL SÁBADO que? Y no que nos mandaba a la marcha y usted no fue. REEMBOLSO DEL CONCIERTO DEL SÁBADO PORFAVOR!!”, “Cuando des un concierto deja de hablar de política; la gente va a olvidarse de eso y a escucharte cantar”, “Quiero mi rembolso de los boletos del concierto del sábado. Fue Una Falta de Respeto a su público que gastamos bastante dinero en boletos”, fueron algunas reacciones de sus fans.

