VIDEO. Willy Coito Olivera ya piensa en el Clásico tras el empate ante Xela

Comunicaciones volvió a empatar y nuevamente el técnico Willy Coito Olivera se llevó los focos de atención, finalizado el partido los aficionados volvieron a pedir su salida tras no ganarle a Xelajú MC, sin embargo, el entrenador uruguayo hizo caso omiso a dichos gritos.

Ahora, el técnico crema piensa en el próximo partido que será ante Municipal este sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera, será un Clásico que promete muchas emociones, aunque ni rojos ni cremas llegan en el mejor momento.

Así sale cuerpo técnico y jugadores de Comunicaciones al empatar en casa 0-0 ante Xelajú MC en el Doroteo Guamuch Flores. Fecha 10 del #Clausura2023.

⁦@EUDeportes⁩ ⁦@Deportes_PN⁩ pic.twitter.com/k1C8dl49z4 — Omar Solís (@noel_solis) March 2, 2023

Willy Coito Olivera analiza a Comunicaciones

El entrenador de Comunicaciones habló en conferencia de prensa tras el juego ante Xelajú MC y señaló que el club altense llegó al estadio “a perder tiempo”, desde los primeros minutos del encuentro.

“Esperábamos eso por los partidos que habíamos visto de Xela de visita, desde el inicio del partido el rival perdía tiempo, no vinieron a jugar, situaciones claras de gol no tuvieron ninguna y nosotros tuvimos pocas, lamentablemente no se nos da el resultado pero seguimos invictos y estamos peleando en las primeras posiciones, el Clásico tenemos que sacar los tres puntos, es lo que te exige Comunicaciones”, señaló el técnico uruguayo.

“Nosotros tomamos la iniciativa, pero tenemos que ser más certeros a las ocasiones que generamos, el futbol es de momentos, cuando tuvimos ocasiones claras tomamos decisiones incorrectas, tenemos que trabajar eso, terminar las jugadas y ser más efectivos”, indicó.

Municipal, próximo rival

Este sábado se llevará a cabo el Clásico 325 entre Municipal y Comunicaciones; el entrenador de Comunicaciones se mostró ilusionado por este partido, asegurando que El Trébol es un estadio que se les ha dado bien ante el equipo escarlata.

“Los clásicos son partidos diferentes, tenés que llegar con la mentalidad de ganar el partido. Municipal es un equipo con buenos jugadores, pero defensivamente somos muy sólidos, solo nos falta ser más certeros. Comunicaciones es un equipo que en El Trébol ha sacado buenos resultados y vamos a ir por el partido. No estamos satisfechos, Comunicaciones siempre tiene que apostar estar en el primer lugar”, sentenció el entrenador uruguayo.