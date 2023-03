¡Dato inesperado! El Barça gana cada vez que su estrella Lewandowski es baja

El FC Barcelona parece haber encontrado el rumbo en los momentos que no esté presente su mayor estrella Robert Lewandowski, el polaco no ha encontrado su mejor versión durante el inicio de 2023, pero esto no ha frenado la regularidad en los torneos españoles del Barça.

Seis partidos son los que Lewandowski se ha perdido con el FC Barcelona, de los cuales solo uno fue por decisión técnica. Los encuentros sin el polaco han tenido un 100% de efectividad en Can Barça, ya que los blaugranas no saben lo que es perder sin su delantero estrella en el terreno de juego.

A pesar de las ausencias del ariete de 34 años, Lewandowski es con diferencia el máximo goleador blaugrana en esta temporada. El polaco acumula 25 goles entre todas las competiciones y su más cercano perseguidor es Ousmane Dembélé con solo 8 anotaciones.

Los seis partidos que se ha perdido Lewandowski

Decisión técnica

La primera vez que Robert Lewandowski no fue convocado por Xavi fue en el último cruce de la fase de grupos de la Champions League ante el Viktoria Plzen, los culés ya estaban eliminados del máximo torneo de clubes, motivo principal por el que el polaco descansó. Los blaugranas se llevaron el triunfo por 2-4.

En Copa del Rey también se quedó fuera de la convocatoria el 4 de enero, partido de la tercera ronda del campeonato en el que el Barça sufrió ante el Intercity, pero se llevó el triunfo por 3-4 en la prórroga.

La sanción

Luego de que fuese sancionado con tres partidos por tocarse la nariz, lo que fue catalogado como un gesto contra los árbitros el pasado 22 de noviembre, el polaco se perdió los cruces ligueros del Barça en enero, de los cuales cosecharon triunfos ante el Atlético de Madrid (0-1), Getafe (1-0) y Girona (0-1).

La lesión

Un problema en el muslo le privó a Robert Lewandowski de jugar ante el Real Madrid la semifinal de ida de la Copa del Rey, a pesar de la ausencia del polaco y la reciente eliminación de la Europa League, el Barcelona supo aguantar la presión merengue llevándose el triunfo 0-1 en el Bernabéu.