Oscar 2023: anuncian a los presentadores de la edición 95

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos llevará a cabo la ceremonia de los Premios Oscar 2023 el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre, de Los Ángeles, California, y ya está lista la primera ronda de presentadores que anunciarán a los ganadores de la premiación.

Si bien se sabía de antemano que Jimmy Kimmel sería el presentador de los Premios Oscar 2023, recién se dio a conocer la primera lista de conductores que anunciarán las categorías y los ganadores, entre los cuales destacan la presencia de Dwayne “The Rock” Johnson y Michael B Jordan, quien recientemente.

Dwayne "The Rock" Johnson will be presenting the 2023 Oscars ! #TheRock #WWE #TheOscars pic.twitter.com/VfqvwgzXJz

A continuación le dejamos la lista completa de los presentadores de los Oscar 2023:

Meet your first slate of presenters for the 95th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/U87WDh88MR

— The Academy (@TheAcademy) March 2, 2023