Descifrando el misterio: ¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

Cada 4 de mayo, los fanáticos de todo el mundo celebran el Día de Star Wars, un evento que honra la famosa franquicia cinematográfica creada por George Lucas. ¿Pero cuál es el origen de esta celebración y por qué se elige esa fecha en particular?

La historia del Día de Star Wars se remonta a la década de 1970, poco después del estreno de la primera película de la saga, “Star Wars: Episode IV – A New Hope”, en 1977. Según la leyenda, la frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”) se popularizó rápidamente entre los fans de la película como una expresión de buena suerte.

El primer registro conocido de la frase “May the Fourth be with you” (“Que el 4 de mayo esté contigo”) se remonta a 1979, cuando los seguidores de la saga de Star Wars publicaron un anuncio en el diario británico London Evening News para felicitar a Margaret Thatcher por su reciente elección como primera ministra del Reino Unido. El anuncio decía: “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations” (“Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie. Felicidades”).

Día de Star Wars, un fenómeno global

A partir de entonces, la frase comenzó a propagarse entre los fanáticos de Star Wars y se convirtió en una tradición celebrar el Día de Star Wars el 4 de mayo de cada año. Con el advenimiento de las redes sociales, la celebración se extendió aún más, convirtiéndose en un fenómeno global.

La elección del 4 de mayo como fecha para celebrar el Día de Star Wars es un juego de palabras basado en la frase “May the Fourth be with you”, que suena muy similar a “May the Force be with you”. Este juego de palabras ingenioso capturó la imaginación de los fanáticos y se convirtió en una forma divertida de rendir homenaje a la saga galáctica.

Además de ser una excusa para que los fans se reúnan, disfruten de maratones de películas y compartan su amor por Star Wars, el Día de Star Wars también ha sido adoptado por Lucasfilm y Disney como una oportunidad para lanzar anuncios, promociones y eventos especiales relacionados con la franquicia.

En resumen, el Día de Star Wars, celebrado el 4 de mayo, es una ocasión especial para los fanáticos de todo el mundo para unirse en su amor por la saga galáctica y recordar las aventuras épicas que han inspirado a varias generaciones desde hace décadas. Que la Fuerza esté con todos los que celebran este día tan especial.