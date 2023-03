Premios Oscar: los nominados a “Mejor Actor” son debutantes y así reaccionan los fans

Por primera vez en décadas, desde 1935, los cinco nominados a Mejor Actor son todos debutantes en los Premios Oscar. Ellos son: Brendan Fraser (The Whale), Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Bill Nighy (Living) y Paul Mescal (Aftersun).

A días de que se celebre la mayor gala del cine en el Teatro Dolby de Los Ángeles, encabeza las apuestas Butler por su interpretación de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann que narra el auge y la caída del rey del “rock and roll”.

“Es la mayor responsabilidad que he sentido alguna vez, sientes tal responsabilidad hacia él, hacia su familia, hacia toda la gente alrededor del mundo que lo ama tanto y es aterrador”, explicó Butler en una entrevista con el cómico Jimmy Fallon en Tonight Show.

Llegó a meterse tanto en el papel que a día de hoy Butler sigue hablando en ocasiones como el rey del rock, lo que ha generado críticas e incluso llegó a bromear sobre el tema en un monólogo en diciembre en el programa de comedia.

Este artista californiano llega a la gala de la Academia de Hollywood tras haber ganado el premio a mejor actor de los BAFTA británicos y los Globos de Oro, entre otros.

Aun así, otro de los favoritos es Brendan Fraser por su interpretación como un profesor de inglés con obesidad mórbida en “The Whale”.

Para dar credibilidad al papel, Fraser, que ganó este año en los Critics’ Choice Awards y el galardón del Sindicato de Actores, estuvo ayudado por una prótesis de 136 kilos que le permitió convertirse en Charlie, un hombre con sobrepeso que trata de ganarse el favor de su hija en los días más agónicos de su vida.

Los premios Óscar 2023 serán este domingo 12 de marzo y serán emitidos a través de TNT. Además se podrás ver en la cuenta de YouTube de los Oscar.

“Nunca había vivido esto, espero que gane el mejor”, “Todos se lo merecen pero mi favorito en Fraser”, “El actor de Elvis me encanta”, “Qué todos ganen”, “Fraser espero que gane ese Oscar, lloraré como lloré con Leonardo Di Caprio”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

