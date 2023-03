Figura del City es grabado ebrio, bajándose el pantalón y acosando a una mujer

Nuevo escándalo para una de las figuras del Manchester City. El futbolista Kyle Walker fue grabado exhibiendo sus partes íntimas en un bar, bailando borracho y besándose con una mujer que no es su esposa. En exclusiva, The Sun publicó un fragmento de los 90 minutos que protagonizó el lateral inglés una tarde de domingo y que le podrían suponer una investigación policial por exhibicionismo, que supuestamente puede conllevar una pena máxima de dos años de prisión.

En las imágenes publicadas se puede ver cómo Walker desliza hacia abajo su pantalón para exhibirse ante las risas de sus acompañantes. Una de las mujeres de su grupo señaló al jugador y comenzó a reírse, y minutos después el inglés volvía a hacer lo mismo a pocos metros de dos mujeres diferentes. A continuación se acerca a ellas para estrecharles la mano y saludarlas cortésmente. Todo lo contrario de lo que hizo después con una de sus amigas, a la que le tocó los pechos en pleno bar para después besarse con ella.

Según The Sun, los hechos ocurrieron en la tarde del domingo, 5 de marzo de 2023, apenas 24 horas después de que el Manchester City se impusiera al Newcastle en el Etihad. Pep Guardiola les dio dos días libres a los jugadores y Walker no perdió el tiempo. A las 17:20 horas del domingo apareció en un bar “visiblemente borracho” acompañado de varios amigos y unas mujeres rubias. Allí estuvieron 90 minutos bebiendo y bailando “provocativamente con ambas mujeres”. El medio habla de muchas cervezas, lo que provocó que el defensa se tambaleara en presencia de una de las mujeres.

Poco después de las 19 horas, Walker pagó la factura de casi 300 euros, aunque necesitó la ayuda de uno de sus amigos al no dar con su billetera.

La Ley de Delitos Sexuales de 2003 recoge que el exhibicionismo y la exposición intencionada de genitales para que la gente lo vea puede causar alarma o angustia, y ese acto “lascivo, obsceno y repugnante” en presencia de al menos dos personas puede suponer una multa e incluso una pena de prisión. “Tanto si se hace para escandalizar, para reírse o para intimidar, la exposición indecente puede tener efectos a largo plazo, trastornos y traumas para las personas afectadas. Puede dar a una persona que se expone una sensación de poder en la situación”, aseguró Teresa Parker, de Women’s Aid.

