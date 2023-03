Juez otorga medidas de protección a Myriam Montemayor contra Toñita

Myriam Montemayor solicitó ante un juez medidas de protección contra Toñita Salazar, su excompañera de “La Academia“, por amenazas y ataques, las cuales ya le fueron concedidas. La famosa mostró un documento oficial que posee fecha del 10 de marzo de 2023 en Monterrey, Nuevo León.

“La Prohibición a la C. Antonia Salazar (Toña) de realizar conductas de intimidación y molestia a mi persona, esto por cualquier medio o interpósita persona, medidas que se me otorgaron con el carácter de permanente”, explicó la cantante.

Sin embargo, el hecho generó más polémica pues Antonia Salazar Zamora, detalló a los medios de comunicación cómo piensa reaccionar el día que se encuentre a Myriam, su aparente rival, de acuerdo con sus palabras.

“El día que la vea me la voy a madr***, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe que acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla pop* a su gusto, eso es ser una persona mala”, explicó Toñita.

“Bien hecho Myriam! Así se hacen las cosas, legales, con firmeza y sin violencia. Enhorabuena”; “Pero si ni siquiera dijo tu nombre🤭 aún así hace muchiiiiiisimo tiempo fuiste la ganadora y de ahí no pasó. Para carreras las Yuridia, Yahir, Carlos Rivera que la han sabido hacer por ser sencillos y auténticos con su público”; “Ya era hora que pusieras un ALTO a esa “señora” te aplaudo esta decisión y te apoyo”, fueron algunas reacciones de sus fans.

