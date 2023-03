¿Habrá 2 payos? Filtran imágenes de “Joker 2” y dejan en shock a fans

Desde que se dio a conocer que el “Joker: Folie à Deux” comenzó su rodaje, no ha dejado de filtrarse algunas imágenes de las grabaciones el director Todd Phillips ha dejado algunos vistazos de lo que se podrá ver en la cinta.

El galardonado actor Joaquin Phoenix estará de regreso el próximo 2024 en la pantalla grande, nuevamente con su personaje, el cual no solo le valió para un Oscar como mejor actor, sino también para ganarse el cariño de los fanáticos de DC.

De acuerdo con Phillips, esta cinta promete estará a al altura de la primera parte, pues además de contar con la estrella protagonista, también estará Lady Gaga, a quien ya pudimos ver en el papel de la psiquiatra.

Recientemente a través de redes sociales se filtraron una serie de fotografías del rodaje, las cuales ha dejado en shock a los fanáticas que esperan que película.

Lo que sorprende es que en estas imágenes podemos observar a un segundo actor vestido como lo hizo Phoenix en la primera entrega, con un traje rojo, chaleco amarillo, camisa verde, con la cara maquillada y el cabello verde.

Esto mientras el original Joker camina a un lado con un desalineado traje gris una camisa amarillo claro, con un maquillaje facial corrido y todo sucio de polvo blanco como si hubiera estado acerca de una explosión, mismo atuendo que usa en contra imagen donde se le ve correr por las calles.

Joaquin Phoenix on the set of ‘Joker: Folie à Deux’ pic.twitter.com/2utTubWeER

— Films to Films (@FilmstoFilms_) March 5, 2023