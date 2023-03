Presidente del CACIF: “Es importantísimo que el TSE cumpla el artículo 113 de la Constitución”

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió un pronunciamiento con respecto al proceso de inscripción de aspirantes a cargos públicos que continúa abierto en el marco de las elecciones 2023.

El sector empresarial organizado resaltó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está llamado a cumplir con la Constitución Política de Guatemala; sin embargo, expresó su preocupación por el actuar que se ha observado de parte de la autoridad electoral.

En un comunicado difundido en redes sociales, expresó que el artículo 113 de la Carga Magna establece, de manera categórica: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

En ese contexto, refirió que dentro del proceso de inscripción de candidatos se han dado acontecimientos que muestran que los magistrados, a pesar de la claridad de la norma citada, han hecho caso omiso de ella.

Ante ello, el Cacif resaltó que, siendo el TSE la máxima autoridad en temas electorales, está llamado a analizar de forma integral los requisitos legales y constitucionales de cada ciudadano para establecer si cumple con ellos.

Hermann Girón, presidente del Cacif: "Es importante que los magistrados del TSE cumplan su obligación y den explicaciones de sus decisiones y encaminen este proceso electoral a lo que realmente debe ser: una expresión de la democracia"

Cacif resalta necesidad de tener decisiones fundamentadas

Hermann Girón, presidente del Cacif, se refirió este martes, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, al contenido del comunicado difundido ayer y aseguró que es importante que los candidatos sean idóneos.

“Tenemos una historia en Guatemala en que personas han sido calificadas como no idóneas para la inscripción de candidaturas. (Además,) en procesos electorales anteriores, el TSE ha tomado las decisiones de no adjudicar diputaciones o alcaldías a candidatos electos cuando por alguna razón han sido considerados como no idóneos”, dijo.

“Es importantísimo que el Tribunal Supremo Electoral cumpla el artículo 113 de la Constitución y hagan una interpretación de acuerdo a lo que la sociedad guatemalteca manda y cumpliendo con la ley”, añadió.

El empresario mencionó que los magistrados tienen la enorme responsabilidad de que sus decisiones estén fundamentadas y que, a su vez, es realmente necesario que expliquen cómo están siendo tomadas.

A su criterio, la justificación, no solo en temas de idoneidad, sino en otros aspectos relacionados con el proceso de elecciones generales, debería tener mayor transparencia y debe ser expuesta como corresponde a la sociedad.