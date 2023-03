Guatemala en el bombo 4 del sorteo del Mundial sub-20 de Indonesia

La FIFA definió los bombos para el sorteo del Mundial sub-20 de Indonesia, serán cuatro bombos donde estarán las 24 selecciones clasificadas a la cita mundialista juvenil.

Guatemala, quedó ubicada en el bombo 4, con varias selecciones africanas, además de otra selección de Concacaf, República Dominicana, que el año pasado logró su primer boleto a un Mundial de la categoría.

Which nation will triumph at the #U20WC in Indonesia? 👀🏆

The full list of qualified teams:

🇮🇩

🇺🇿

🇮🇶

🇰🇷

🇯🇵

🇬🇲

🇳🇬

🇸🇳

🇹🇳

🇩🇴

🇬🇹

🇭🇳

🇺🇸

🇧🇷

🇨🇴

🇪🇨

🇺🇾

🇫🇯

🇳🇿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇫🇷

🇮🇱

🇮🇹

🇸🇰

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 12, 2023