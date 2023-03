Paulina Rubio mandó un amoroso mensaje a Erik Rubín tras su separación

Andrea Legarreta y Erik Rubín protagonizaron una romántica historia de amor durante casi 23 años, incluso, llegaron a ser considerados como uno de los matrimonios más estables de la farándula mexicana.

Sin embargo, el cantante y la presentadora anunciaron su separación en febrero de este 2023. Como era de esperarse su ruptura causó conmoción en redes sociales, donde tanto celebridades como internautas mandaron mensajes de apoyo.

Muchos esperaban que entre las reacciones aparecieran las famosas exnovias del exTimbiriche , pues él sostuvo polémicos romances con alguna famosas. Entre ellas destacan Alejandra Guzmán, Thalía y Paulina Rubio, siendo esta última quien por fin rompió el silencio ante las cámaras de Ventaneando.

Todo sucedió el domingo 12 de marzo, cuando La Chica Dorada fue captada por cámaras del programa de espectáculos en una fiesta que organizó Elton John con motivo de la 95° entrega anual de los premios Oscar.

Mientras Paulina trataba de entrar al lugar donde se llevaría a cabo la celebración, fue cuestionada sobre la reciente ruptura de su exnovio y la conductora de Hoy.

Fue a finales de la década de los 80 cuando Erik Rubín le declaró su amor a su compañera en Timbiriche, Paulina Rubió:

“Después de ser amigos fuimos algo más. Yo tenía como 18 o 19 años; Pau y yo empezamos a tener nuestra conexión, pero ella tenía novio y yo me clavé muy cabrón. Paulina me decía que su novio era a toda madre y que no lo podía mandar a la chingad*”, contó en entrevista con el Escorpión Dorado.