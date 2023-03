“No al fraude electoral”, expresan manifestantes en la capital

Una manifestación se realiza este jueves 16 de marzo de 2023 en la capital para exigir transparencia en el desarrollo del proceso electoral y pedir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que actúen en cumplimiento de la ley.

El grupo de ciudadanos permanece frente a un hotel de la zona 10 capitalina. En ese lugar se lleva a cabo una reunión entre las autoridades electorales y fiscales de los partidos políticos.

Las personas portan pancartas y carteles en los que se puede leer “No al fraude electoral”. Ese mismo mensaje vociferan mientras continúa el encuentro semanal para darle seguimiento a los temas relacionados con los comicios.

“Es una protesta del pueblo. Somos ciudadanos indignados por la situación que está viviendo el país y por eso decimos no al fraude electoral”, expresó uno de los presentes.

Añadió que están exigiendo la inscripción del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, para que puedan participar en las elecciones de junio próximo.

“De no ser así, no hablamos de democracia, sino de un atropello, inclusive a la Constitución. Esto no se puede llamar democracia, por eso estamos acá”, señaló.