La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofrece una recompensa de hasta $300 mil pesos mexicanos por información que lleve a la captura de Gerardo Rodríguez García, expolicía de Cuautitlán Izcalli implicado en la muerte del actor Octavio Ocaña, y quien sigue prófugo. El acuerdo fue publicado en el periódico del gobierno mexiquense, como parte del seguimiento de la investigación que se inició por los hechos registrados el 29 de octubre de 2021.

De acuerdo con la indagatoria, Gerardo, de 44 años, y otro policía municipal, de nombre Leopoldo, detectaron que la camioneta que conducía Ocaña iba a exceso de velocidad por una carretera de Cuautitlán Izcalli. Ambos agentes, mediante el altavoz, le indicaron al actor que se detuviera, pero el actor se habría negado y aumentado la velocidad, lo que derivó en una persecución que se prolongó hasta otra viabilidad en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Hacemos de su conocimiento que el día de hoy se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México el Acuerdo número 04/2023, mediante el que se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.)… pic.twitter.com/3M8or6ihdl — Fundación Lex Pro Humanitas (@fundacionlexpro) March 14, 2023

Uno de los policías presuntamente realizó detonaciones contra la camioneta de Octavio, quien reiteran llevaba un arma de fuego en la mano derecha. Los elementos de seguridad pública también impactaron el vehículo particular, lo que ocasionó que el actor perdiera el control y chocara contra un montículo de tierra, accionando el arma contra su propio cuerpo. Por estos hechos, Leopoldo fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo.

La FGJEM informó además que el actor dio positivo a alcohol y mariguana. Tras conocer la versión de las autoridades el padre de Ocaña, Octavio Pérez, reconoció que su hijo tenía un arma de fuego, pero aseguró que el disparo que lo mató no era del calibre de su pistola, por lo que presumió, fueron policías de Cuautitlán Izcalli quienes lo asesinaron. Denunció también múltiples irregularidades en el procesamiento de la escena del crimen y la investigación de lo ocurrido.

Inédita foto de Octavio Ocaña

Octavio Ocaña, famoso por su papel de “Benito” en la serie Vecinos, murió la tarde del 29 de octubre de 2021. Su novia, Nerea González, a través de sus historias, compartió una foto inédita en blanco y negro donde aparece abrazando al desaparecido actor con un emotivo mensaje.

González mencionó que iban varias personas que le habían enviado dicha foto en el que se lee: “Abracen a los suyos y digan el “te amo” que sienten; a la muerte la toma un segundo llevarse a los que amamos y no ve edades.

“Nunca salgas enojado con quien amas, puede ser la última vez que veas a esa persona, así que besa, abraza y ama como si fuera la última vez”.

Ante estas palabras, Nerea comentó: “Van varias veces que me topo con esta publicación, nunca me he topado con ella… pero 100% real todo lo que escribió. Te sigo amando y seguiré amando eternamente papi”.